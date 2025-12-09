Haberler

Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi
Güncelleme:
Asgari ücrete yapılması gereken zamma dair hesaplamalarını paylaşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Minimum yüzde 50 zam olması gerekir. Asgari ücret 33 bin liranın altına düşmemeli" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, konuk olduğu bir canlı yayın programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak asgari ücrete yapılması gereken zamma dair hesaplamalarını paylaştı.

Babacan, mevcut durumda bir yıldır asgari ücrette artış yapılmadığını hatırlatarak, hem geçen yıldan kalan farklar hem de bu yılın enflasyon verileri nedeniyle asgari ücretin ciddi şekilde eridiğini vurguladı.

"VATANDAŞLAR GEÇEN SENEDEN YÜZDE 15 ALACAKLI"

Babacan, şunları söyledi: "Bir yıldır asgari ücret değişmemiş durumda. Temmuzda ara zam verilmedi. Temmuzda ara zam verilmediği için de bu makas koptu gitti. Ne yapılması lazım? Bir, yılbaşında verilen zam beklenen enflasyona göre verildi. Halbuki gerçekleşen enflasyona göre verilmesi lazımdı. Oradan bir yüzde 15 vatandaşlarımızın zaten hakkı var. Yani geçen seneden alacakları var, yüzde 15... Gerçekleşen enflasyon yüzde 45 civarındaydı.

Beklenen enflasyon 30'du ve arada 15 puanlık bir fark oluştu. O temmuzdaki es geçilme ayrı. O da ayrı bir hak doğurdu. Dolayısıyla o geçen sene başında yapılan yüzde 30'luk zam, enflasyon 45 olmasına rağmen 30 verildi. Dendi ki 'Gelecek senenin enflasyonu 30, biz de onu veriyoruz.' Halbuki asgari ücret yüzde 45 erimişti. Dolayısıyla o geçen seneden bir yüzde 15 alacağı var vatandaşlarımızın, bir. İkincisi, bu enflasyonun bu yılki enflasyonuna baktığımızda da yüzde 30'luk TÜİK enflasyonu bile yüzde 30. Diğer hesaplar daha yüksek gösteriyor.

"MİNİMUM YÜZDE ELLİ ZAM OLMASI GEREKİR"

Şimdi geçen sene 15 alacak. 30 da bu yılın enflasyonu. Öyle beklenen falan değil; bu yılın gerçekleşen, insanların hissettiği enflasyon etti 45. Bir de 'Büyüme olacak.' diyorlar ya, 'Büyüyoruz.' diyorlar ya… Büyümeden de sadece parası olanlar değil, sabit gelirliler de istifade etsin diyoruz. Madem ülke büyüyor, yüzde 5 de oradan ekleyin diyoruz. Toplam ediyor yüzde 50. Fakat bu yüzde 50 en az. Zaten açlık sınırı 29 bin ya… Bu kasım–aralıkta bu 30 bini geçecek açlık sınırı. 22 bin 104'e yüzde 50 zam yaptığınızda da bu rakam 33 bin 156 TL. Minimum yüzde elli zam olması gerekir diyoruz."

title