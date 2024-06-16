Baba, Şampiyon Kızına Destek Olmak İçin At Binmeyi Öğrendi

Binicilikte, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda birçok şampiyonluğu bulunan 17 yaşındaki Duru Ersoy'un 56 yaşındaki babası, kızına destek olmak için at binmeyi ve seyisliği öğrendi. Özellikle yurt dışı organizasyonlarda kızının seyisliğini üstlenen baba Tarık Ersoy, şampiyon binicinin yükünü hafifletiyor.

Ankara Atlı Spor Kulübü Genel Sekreteri olarak görev yapan Tarık Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızı Duru'nun 8 yaşında biniciliğe başladığını ve katıldığı 556 organizasyonun 83'ünde şampiyon olduğunu söyledi.

Kızının başarıları karşısında bir şeyler yapması gerektiğini düşündüğünü ve 50 yaşında at binmeyi öğrendiğini anlatan baba Ersoy, biniciliğin büyük emek istediğini dile getirdi.

Ersoy, şöyle konuştu:

"Bir şampiyon kolay yetişmiyor, her şeyiyle ilgilenmek gerekiyor. Aile tarafı olsun, günlük antrenman yoğunluğu olsun. Atın bakımı ve diğer sağlık süreçleri bunlar ciddi bir külfet. Ama bu sporu yapınca da insan severek yapıyor bunları. Bu hem biraz dezavantajlı hem de avantajlı bir durum. Yurt dışına gittiğimizde seyis olmuyor, o zaman o işleri ben yapıyorum. Kızım da diğer biniş ve spor işlerine bakıyor. Dolayısıyla birçok paylaşımlarda bulunuyoruz. Her yıl neredeyse üç ayı yurt dışında geçiriyoruz. Orada tabii ben işimi biraz bırakıyorum. Fakat sonuçlar iyi olduğu için rahatız, mutluyuz.

Duru'nun hem yurt içinde hem de yurt dışında Türkiye'yi temsil ettiğinde aldığı başarılar bizim için bir gurur kaynağı. Yıldızlar kategorisinde 11 yaşındaydı ve Türkiye üçüncüsü olmuştu unutamadığım bir andır. İlk şampiyonasıydı, bu da bizi çok mutlu etmişti. Daha sonrasında bir Balkan Şampiyonası'nda birinci olduğunda o da biz yine çok mutlu olmuştuk."

Biniciliğin ağır bir spor olduğu için çocukların zaman zaman bıkabildiğine dikkati çeken baba Ersoy, "Ama bir emek sarf edilmiş ve bir de yetenek varsa onu o yolda tutmak için mücadele ediyorsunuz. Duru bazı zamanlar yoruluyor, yapmak istemiyor. Ama benim görevim onun yanında durmak ve destekçisi olmak. Bunu da iyi bir şekilde yaptığımı düşünüyorum." diye konuştu.

"Arkamda duran kocaman bir dağ"

Binici Duru Ersoy da baba ve kız olarak güzel bir takım olduklarını belirtirken, elde ettikleri başarılardan dolayı çevredekilerin onlarla gurur duyduğunu aktardı.

Bu sporu yaparken en büyük destekçisinin babası olduğunu anlatan Duru Ersoy, şöyle konuştu:

"Benimle empati kurmaya çalışması, benim nasıl bir efor sarf ettiğimi, at üstünde ne kadar yorulduğumu anlamaya çalışması beni gerçekten mutlu etmişti. Çünkü bu spor dışarıdan izlenirken çok kolay gözüken fakat çok farklı boyutlara çıkan bir spor. Babamın bunu öğrenmeye açık olması, benimle birlikte öğrenmek istemesi bana gerçekten kendimi çok iyi hissettirdi. Çünkü benim en büyük destekçilerimden biri babam ve bu sporu birlikte yapıyoruz.

Keyifli vakit geçirip, muhabbet ediyoruz. Aynı zamanda atlarımıza biniyoruz. Bu başlı başına bir lütuf bence. Arkamda duran kocaman bir dağ gibi diyebilirim. Her zaman arkamda durmuştur. Asla geri adım atmamıştır. Ben geri adım attığımda bile ileriye adım atmamı sağlamıştır. Düştüğüm zaman kalkmamda en çok yardımcı olandır. Arkamda kocaman bir dağ olduğunu bilmek bana ayrı bir mutluluk veriyor."

Elde ettiği başarılarında babasının ona sarılmasının kendisini çok mutlu ettiğini vurgulayan Duru Ersoy, "Attan indiğimde babamın benim yanıma gelip, bana sarılıp 'aferin, tebrik ederim' demesi gerçekten başardığımı hissettiriyor. Yani o anı dünyaları verseler değişmem. Beni asla yalnız bırakmadı. En büyük destekçim babam ve onu çok seviyorum. Dünyaları verseler değişmeyeceğim tek taraftarım. İyi ki var." diye konuştu.