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AZTEK hissesine dair manipülatif paylaşım soruşturmasında 11 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, SPK başvurusu üzerine HECTORAS58 isimli X hesabından AZTEK pay piyasasına yönelik manipülatif paylaşımlar nedeniyle soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Borsa İstanbul'daki bir hisseye ilişkin manipülatif paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulunun yazılı başvurusuna istinaden, "HECTORAS58" isimli X hesabından 4 Mayıs 2023-12 Temmuz 2024 döneminde Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret AŞ (AZTEK) pay piyasasına yönelik manipülatif paylaşımlar nedeniyle bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı soruşturması yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 şüphelinin gözaltına alındığı, 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. ???????

Kaynak: AA
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