Aziz Yıldırım: 2 Santrfor Alacağız, 6 Transfer Düşünüyoruz

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, TRT Spor'da yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin başarısının Türkiye'yi mutlu edeceğini söyledi. Kadıköy'de büyü değil yürek olduğunu belirten Yıldırım, 12 yıldır şampiyonluk yaşanmamasının ayrışmalara yol açtığını ifade etti. 3 Temmuz sürecine de değinen Yıldırım, Fenerbahçe'nin o dönemde aşağıya çekildiğini söyledi.

Transfer planlarına da değinen Yıldırım, 2 yabancı santrfor alacaklarını ve toplamda 6 transfer düşündüklerini açıkladı. Ayrıca Aykut Kocaman'ın adaylardan biri olabileceğini belirtti. Jorge Jesus ile görüşmediğini de sözlerine ekledi.

