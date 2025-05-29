Azerbaycan Muaythai Federasyonu Eski Başkanı Araz Musyev Antalya'da Bıçaklı Saldırıya Uğradı

Azerbaycan Muaythai Federasyonu Eski Başkanı Araz Musyev Antalya'da Bıçaklı Saldırıya Uğradı
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Türkiye Muaythai Federasyonu, Antalya'da düzenlenen Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası sırasında eski Azerbaycan Muaythai Federasyonu Başkanı Araz Musyev'in bıçaklı saldırıya uğradığını açıkladı. Olayın adli mercilere intikal ettiği ve Musyev'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

? Türkiye Muaythai Federasyonu, eski Azerbaycan Muaythai Federasyonu Başkanı Araz Musyev'in Antalya'nın Kemer ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Federasyonun açıklamasında, şunlar ifade edildi:

"Antalya'da düzenlenen Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası kapsamında 28 Mayıs 2025 tarihinde Azerbaycan heyetinden eski Başkan Araz Musyev'e tanımayan kişilerce müsabaka alanı dışında saldırılmıştır. Olayın şampiyona veya sportif faaliyetlerle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Saldıran kişiler sporcu değildir. Konu adli mercilere intikal etmiş olup, jandarma ve emniyet gerekli incelemeleri yaparken ilgili kişilerin yakalanarak gözaltına alındığı bilgisi alınmıştır. Yaralanan eski Federasyon Başkanı Araz Musyev yetkililerimiz tarafından ziyaret edilerek görüşülmüş, 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunulmuştur. Sağlık durumu iyidir."

Kaynak: AA / Oktay Özden - Güncel
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