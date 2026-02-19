Haberler

Azerbaycan'dan, Gazze Barış Kuruluna bağış taahhüdüne ilişkin açıklama Açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Gazze Barış Kurulu'nun toplantısında duyurulan 7 milyar dolarlık mali girişime katılmayacaklarını açıkladı. Ancak ülke, Gazze'deki yatırım projelerine katılmayı değerlendirebilir.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, " Azerbaycan, bugün Barış Kurulunun toplantısında duyurulan Gazze'ye ilişkin 7 milyar dolar tutarındaki mali girişime katılmayı öngörmemektedir." açıklamasında bulundu.

Hacıyev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında Washington'da düzenlenen Gazze Barış Kurulunun ilk toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Azerbaycan'ın kurucu üye bir devlet olarak Gazze Barış Kurulu'nun amaç ve hedeflerini desteklediğini belirten Hacıyev, ülkesinin Gazze'deki yatırım projelerine katılmasının değerlendirilebileceğini kaydetti.

Hacıyev paylaşımında, "Ancak bir hususu özellikle açıklığa kavuşturmak isterim. Azerbaycan, bugün Barış Kurulunun toplantısında duyurulan Gazze'ye ilişkin 7 milyar dolar tutarındaki mali girişime katılmayı öngörmemektedir." ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Trump, Gazze Barış Kurulunun Washington'da yapılan ilk toplantısında Kazakistan, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan, Özbekistan ve Kuveyt'in toplamda 7 milyar dolardan fazla bağış taahhüt ettiğini açıklamıştı.

