Azerbaycan'da Enerji ve İş Birliği Temasları

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Azerbaycan'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Atasoy'un SOCAR merkezindeki temaslarında enerji tedarik zinciri, yenilenebilir enerji projeleri ve stratejik yatırım alanlarında ortak çalışmaların hayata geçirilmesine yönelik somut adımlar ele alındı.

ULUSKON Genel Başkanı ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy'un Azerbaycan ziyaretinde, Türkiye-Azerbaycan enerji iş birliği üzerine görüşmeler gerçekleştirildi. Atasoy'un SOCAR merkezinde yaptığı temaslar, enerji tedarik zinciri, yenilenebilir enerji ve stratejik yatırım alanlarında somut projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. SOCAR yönetimiyle yapılan toplantıda konuşan Atasoy, iki ülkenin bölgenin enerji güvenliğinde belirleyici olduğunu vurguladı. Atasoy, "Enerji tedarik zincirlerini çeşitlendirmek ve karşılıklı yatırımları büyütmek konusunda kararlıyız. Enerji ve lojistik alanlarında ortak hareket ederek daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir iş modeli kuracağız" dedi.

SOCAR tarafından, enerji ticaret hacminin artırılması, yeni boru hattı projeleri ve lojistik merkezlerin entegrasyonu konularında teknik düzeyde çalışmaların başlatılacağı bildirildi.

'İKİ ÜLKE KARDEŞ COĞRAFYADIR'

Atasoy, resmi temasları kapsamında Azerbaycan Ulusal Girişimciler (İşverenler) Kuruluşları Konfederasyonu (ASK) yetkilileriyle de bir araya geldi. Toplantıda, iki ülkenin iş dünyaları arasındaki köprülerin güçlendirilmesi ve girişimcilik fırsatlarının nasıl artırılacağı detaylıca ele alındı. Atasoy, toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede, "İş dünyamızın dinamizmini birleştirerek ortak refahı en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Girişimcilik fırsatlarını arttırma yönünde ULUSKON olarak adımlar atmaya hazırız" dedi.

Atasoy, Azerbaijan Business Development Fund yetkilileriyle de bir araya geldi. Toplantıda, Türkiye'den Azerbaycan'a yatırım yapmak isteyen girişimcilere yönelik kredi ve teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi ele alındı. Fon yetkilileri, Türk şirketlerinin Azerbaycan ekonomisinin dönüşüm projelerine katılımının artırılacağını belirtti.

Ziyaret kapsamında Port of Bakü yönetimiyle de bir toplantı gerçekleştirildi. Atasoy, limanlar arası entegrasyon ve ticaret koridorlarının iyileştirilmesi gerekliliğini vurgulayarak "Bakü Limanı, Orta Koridor'un en kritik noktalarından biridir. ULUSKON olarak lojistikte birlikte hareket ederek bölgede ticaretin hızını artırabiliriz" ifadelerini kullandı. Atasoy, görüşmelerinde ekonomik entegrasyonun yanı sıra kültürel ve diplomatik dayanışmanın da önemine dikkat çekerek, "İki ülke sadece ekonomik ortak değil; aynı zamanda kültürel olarak birbirine bağlı iki kardeş coğrafyadır. Ekonomi, lojistik, enerji ve kültürel diplomasi bir bütün olarak ilerlemelidir" diye konuştu.