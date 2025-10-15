Azerbaycan'da 3. Ulusal Şehircilik Forumu Başladı

Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde düzenlenen 3. Ulusal Şehircilik Forumu başladı.

Birleşmiş Milletler Yerleşim Programı (UN-Habitat) ile Azerbaycan Devlet Şehircilik ve Mimarlık Komitesinin ortaklaşa düzenlediği 3. Ulusal Şehircilik Forumu'nun açılışına devlet yetkilileri, şehircilik uzmanları ve mimarlar katıldı.

Forumun açılışında, Azerbaycan Devlet Şehircilik ve Mimarlık Komitesi Başkanı Anar Guliyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in gönderdiği mesajı okudu.

Aliyev mesajında, şehircilik politikasının Azerbaycan'ın ulusal kalkınma stratejisinde öncelikli alanlardan biri olduğunu vurguladı.

Şehircilik ve kentleşme alanında benimsenen yaklaşımların ekonomik sürdürülebilirliğe, sosyal refaha ve iklim değişikliğine uyum sağlamaya önemli katkı sunduğunu belirten Aliyev, özellikle Karabağ ve Doğu Zengezur bölgelerinde yürütülen geniş kapsamlı imar ve ihya çalışmalarının, devletin şehircilik alanındaki stratejik vizyonunu ve uygulama kapasitesini ortaya koyduğunu ifade etti.

Aliyev, işgal döneminde Azerbaycan'a ait şehir ve köylerin tamamen harap edildiğini, tarihi ve kültürel mirasın yok edildiğini hatırlatarak "Bugün Azerbaycan Devleti, Karabağ ve Doğu Zengezur'da kapsamlı imar çalışmaları yürütüyor. 13 bin 600 kilometrekarelik alanda şehir planlaması tamamlandı. Bu kapsamda 1,1 milyondan fazla kişinin doğduğu topraklara geri dönmesi için çalışmalar sürüyor. Nüfusu 300 bini aşan 8 şehir ve 90 köyün ana planları onaylandı, 6 şehir, 2 kasaba ve 20 köye vatandaşlarımızın dönüşü sağlandı." ifadelerini kullandı.

Bölgede son 4 yılda 3 uluslararası havalimanı, kara yolları, demir yolu hatları, konutlar, sağlık ve eğitim kurumları dahil olmak üzere çok sayıda projenin hayata geçirildiğini kaydeden Aliyev, yaklaşık 60 bin kişinin Karabağ ve Doğu Zengezur'a döndüğüne işaret etti.

"İklim Dirençli ve Sağlıklı Şehirler İçin: Bölgesel Ortaklıklar ve Yenilikçi Çözümler" temasıyla düzenlenen foruma, 60'tan fazla ülkeden 200'den fazla yabancı konuk, toplamda ise yaklaşık 400 temsilci katılıyor.