Azeri Yetkili: Azerbaycan ile Çin'in Tarımsal Ticaret İşbirliği İkili İlişkilere Katkı Sağlıyor

BAKÜ, 23 Haziran (Xinhua) -- Azerbaycan Gıda Güvenliği Ajansı İthalat-İhracat Kontrol Dairesi Başkanı Ekber Aliyev, Azerbaycan ile Çin arasındaki giderek genişleyen tarımsal ticaret işbirliğinin, ikili ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunduğunu ve bu gelişimi yansıttığını söyledi.

Aliyev Xinhua'ya verdiği söyleşide, Çin ile haziran ayında imzalanan işbirliği belgelerine dikkat çekti. Aliyev, gümrük işbirliğine yönelik bu belgelerin, gıda güvenliği, hayvan ve bitki karantinası denetimi, elektronik sertifikaların çevrimiçi olarak doğrulanması ve ilgili diğer alanları kapsadığını ifade etti.

"Bu işbirliği, Azerbaycan ürünlerinin rekabet gücünü artıracak ve uluslararası standartlara uygunluğunun sağlanmasına katkıda bulunacaktır" diyen Aliyev, bu adımların hem daha önce anlaşması yapılan fındık ve badem ihracatının hem de Azerbaycan'ın Çin pazarına yönelik tarımsal ihracatının istikrarlı şekilde genişlediğinin de göstergesi olduğunu belirtti.

Aliyev, tarımsal ticaret ve gıda güvenliği alanlarında ikili işbirliğinin derinleştirilmesinin, geleneksel ticari ve ekonomik ilişkilerin de ötesinde kaydedilen ilerlemenin bir parçasını oluşturduğunu söyledi. Aliyev bunun daha önce ulaşım, yatırım, enerji ve dijital ekonomi gibi alanlarda da görüldüğünü hatırlattı.

Aliyev, "Çin, Azerbaycan'ın Asya'daki en önemli ekonomik ortaklarından biridir. Azerbaycan ise Güney Kafkasya'da Çin'in güvenilir bir ortağı ve Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan ulaşım güzergahlarında kilit önemde bir bağlantı noktası konumundadır" dedi.

Aliyev, Azerbaycan'ın, Hazar Denizi bölgesi üzerinden Çin ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Orta Koridor boyunca önemli bir ulaşım ve lojistik merkezi olarak öne çıktığını da dile getirdi.

Ulaşım altyapısının iyileştirilmesinin yanı sıra gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasının da ikili ticaretin ve ekonomik etkileşimin hızlanmasına katkıda bulunduğunu kaydeden Aliyev, "Ulaşım altyapısının geliştirilmesi, gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi ve artan kargo akışları, ülkelerimiz arasındaki ticaretin artmasına ve ekonomik ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua