Azerbaycan'da 2025'te 27,7 milyon ton petrol ile 51,5 milyar metreküp doğal gaz üretildi

Azerbaycan Enerji Bakanlığı, 2025 yılına dair petrol ve doğal gaz üretim ve ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre, toplam 27,7 milyon ton petrol ve 51,5 milyar metreküp doğal gaz üretimi gerçekleştirildi.

Geçen yıl ülkede 51,5 milyar metreküp doğal gaz üretilirken, Avrupa'ya 12,8 milyar metreküp, Türkiye'ye 9,6 milyar metreküp, Gürcistan'a 2,3 milyar metreküp, Suriye'ye 0,5 milyar metreküp olmak üzere 25,2 milyar metreküp doğal gaz ihracatı gerçekleştirildi.

Azerbaycan'da, "Az?ri-Çıraq-Güneşli" ve "Şahdeniz" sahalarının işletmeye alınmasından 1 Ocak 2026'ya kadar geçen sürede ise yaklaşık 670,3 milyon ton petrol (gaz kondensatı dahil) ve 508,6 milyar metreküp doğal gaz üretildi.

Söz konusu dönem boyunca toplam 668,3 milyon ton petrol ve 191,2 milyar metreküp doğal gaz ihraç edildi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
