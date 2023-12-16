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Ayvalık'ta Zincirleme Trafik Kazası: 2'si Ağır 8 Yaralı

16 Aralık 2023 23:22 Güncelleme: 23:24 Abone Ol

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Kazada, 2 yaşındaki M.İ. ile annesi O.İ. (27) ağır olmak üzere M.İ. (33), R.Ç. (70), H.Ç. (68), H.M. (44), E.M. (25) ve A.Ş. (43) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.