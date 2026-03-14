AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan, sağlık çalışanları ve öğrencilerle buluştu

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Ayşen Gürcan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen iftarda sağlık çalışanlarıyla buluşup, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfına (TÜRGEV) bağlı Gevher Nesibe Hanım Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'ndaki öğrencilerle bir araya geldi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünce Eskişehir Şehir Hastanesi'nde düzenlenen programda konuşan Gürcan, milletin sağlığı için büyük özveri ve fedakarlıkla görev yapan sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

İnsan hayatına dokunan, şifa dağıtan hekimlere ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Gürcan, sağlık çalışanlarının emek ve gayretlerinin her zaman takdir edildiğini ifade etti.

Sağlık çalışanlarıyla yapılan sohbetin ardından sona eren programa, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz ve İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici katıldı.

Daha sonra Gürcan, TÜRGEV Kurumsal Gelişim Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Zahid Kıroğlu, Genel Merkez İdari İşler Müdürü Serhat Yılmaz, Yurtlar Müdürü Sümeyra Yurt, İdari İşler Uzmanı Nursena Çolak ve Yurt Müdürü Fatma Kahraman ile TÜRGEV'e bağlı Gevher Nesibe Hanım Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Gürcan, öğrencilerin azim ve gayretle sürdürdükleri eğitim yolculuklarına destek olmanın önemine dikkati çekerek, gençlere başarı ve mutluluk dolu bir gelecek temennisinde bulundu.