Aydın'ın Söke ilçesinde trafik kazası: 1 ağır yaralı, 2 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir pikap ile motosiklet çarpıştı. Kazada biri ağır, iki kişi yaralandı. Kazanın olduğu yer İsmet İnönü Caddesi Madenciler Kavşağı'nda oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında pikap ile motosiklet çarpıştı. Kazada biri ağır, iki kişi yaralandı.

Kaza, Kuşadası yolu üzeri İsmet İnönü Caddesi Madenciler Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası yönünden ilçe merkezine seyir halinde olan Ömer B. kontrolündeki 48 ALA 426 plakalı motosiklet ile kavşaktan çıkan G.Ö. kontrolündeki 09 SM 212 plakalı pikap çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ömer B. ağır şekilde, yolcu konumunda bulunan Ahmet G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye hızla gelen ekipler yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne götürdü. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN