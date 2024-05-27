Aydın'ın Söke ilçesinde Boğa Güreşleri Gerçekleştirildi
Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen boğa güreşleri etkinliğinde Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen boğalar mücadele etti. Kupa ve bayrak güreşlerinin yanı sıra farklı kategorilerde de güreşler yapıldı. Söke Kaymakamlık Kupası'nı 'Beter', Söke Belediye Başkanlığı Kupası'nı ise 'Fırtına' adlı boğalar kazandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde, boğa güreşleri gerçekleştirildi.
Avşar Mahallesindeki programda Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen çok sayıda boğa mücadele etti.
Kupa ve bayrak güreşlerinin yanı sıra baş, başaltı, büyük ve küçük ayak, deste, tozkoparan ve teşvik kategorilerinde güreşler yapıldı.
Söke Kaymakamlık Kupası'nı "Beter", Söke Belediye Başkanlığı Kupası'nı "Fırtına" adlı boğalar kazandı.
Etkinliği Kaymakam Ali Akça, Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan da izledi.