Aydın'ın İncirliova ilçesindeki vatandaşlar jandarma ekipleri tarafından hırsızlık, suda boğulma ve orman yangınları konusunda bilgilendirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Vatandaşlara Yönelik Bilgilendirme Faaliyetleri çerçevesinde eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede İncirliova ilçesi Hamitler, Arzular, Eğrek ve İsafakılar mahallelerine gelen ekipler, bölgedeki vatandaşları son bir ay içerisinde meydana gelen olaylar, icra edilen faaliyetler ve meydana gelebilecek hırsızlık olayları konusunda tedbirli ve dikkatli olmaları ayrıca orman yangınları ve suda boğulma olaylarına karşı bilgilendirdi. - AYDIN