Aydın-Denizli Otoyolu ve Yusufeli Viyadüğü'ne IRF'ten iki ödül geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Yol Federasyonu tarafından verilen Küresel Yol Başarı Ödülleri kapsamında Aydın- Denizli Otoyolu ve Yusufeli Viyadüğü'nün iki ayrı kategoride ödül aldığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, söz konusu ödüllere ilişkin bilgi verdi.

Dünya genelinde yol ve ulaşım altyapısı alanında hayata geçirilen başarılı projelerin değerlendirildiği organizasyonda Türkiye'nin bu yıl iki ayrı kategoride ödüle layık görüldüğünü belirten Uraloğlu, "Türkiye'nin ulaşım altyapısında hayata geçirdiği projeler, uluslararası alanda takdir görmeye devam ediyor. Uluslararası Yol Federasyonu tarafından verilen Küresel Yol Başarı Ödülleri'nde bu yıl da iki projemizle Türkiye'nin adını dünyaya duyurduk. Aydın-Denizli Otoyolumuz 'Proje Finansmanı', Yusufeli Viyadüğümüz ise 'Yapım Metodolojisi' kategorisinde uluslararası ödüle layık görüldü." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, ödüllerin, 3-6 Kasım'da ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde düzenlenecek 9. International Road Federation (IRF) Küresel R2T (Yollar ve Yarınlar) Konferansı ve Sergisi kapsamında sahiplerine takdim edileceğini aktararak, ödül töreninin 5 Kasım'da gerçekleştirileceğini vurguladı.

Türkiye'nin geçmiş yıllarda da Küresel Yol Başarı Ödülleri'nde önemli başarılar elde ettiğine dikkati çeken Uraloğlu, 2019'dan bu yana IRF Küresel Yol Başarı Ödülleri'nde toplam 9 ödül geldiğini bildirdi.

Uraloğlu, ödül kazanan projelere ilişkin şunları kaydetti:

"2019 yılında Yavuz Sultan Selim Köprümüz 'Dizayn' kategorisinde, 2021 yılında 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolumuz 'Proje Finansmanı ve Ekonomisi' kategorisinde, 2022 yılında ise yine 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolumuz 'Yapım Metodolojisi' kategorisinde ödüle layık görüldü. 2023 yılında Zigana Tünelimiz 'Yapım Metodolojisi', Eğiste Hadimi Viyadüğümüz 'Kalite Yönetimi' kategorisinde ödül kazandı. 2024 yılında Kömürhan Köprümüz 'Yapım Metodolojisi', 2025 yılında Ankara-Niğde Otoyolumuz 'Proje Finansmanı ve Ekonomisi' kategorisinde ödül aldı. Bu yıl da Aydın-Denizli Otoyolumuz ve Yusufeli Viyadüğümüz ile iki yeni ödül kazanmanın gururunu yaşıyoruz."

Kaynak: AA