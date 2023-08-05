Aydın'da Ot Biçme Makinesi Çalma Olayında Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bir evden ot biçme makinesi çalınması olayı ile ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde hırsızlık şüphelisi çaldığı malzeme ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bir evden ot biçme makinesi çalınması olayı ile ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde hırsızlık şüphelisi çaldığı malzeme ile birlikte kıskıvrak yakalandı.

Olay, Uzunlar Mahallesi'de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın evindeki ot biçme makinesi kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından çalındı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Yapılana çalışmalar çerçevesinde kimliği tespit edilen şüpheli şahıs çaldığı malzeme ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Ele geçirilen malzeme sahibine teslim edilirken, M.A. isimli şüpheli gözaltın alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN