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Aydın'da motosiklet sürücülerine bilgilendirme yapıldı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma tarafından motosiklet sürücülerine reflektif kıyafet, kask ve koruyucu tertibat kullanmanın önemi, hız ve trafik kurallarına uyulması konularında eğitim ve bilgilendirme yapıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde jandarma tarafından motosiklet sürücülerine bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Güzelçamlı Mahallesi'nde motosiklet sürücülerine reflektif kıyafet, kask ve koruyucu tertibat kullanmanın önemi, hız ve trafik kurallarına uyulması konularında eğitim ve bilgilendirme yapıldı. Eğitimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Güzelçamlı Kuşadası Jandarma Aydın Güncel Haberler

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