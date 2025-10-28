Haberler

Aydın'da Cumhuriyet Bayramı Dolayısıyla Doğa Yürüyüşü Düzenlendi

Güncelleme:
Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Aydın'da gençler doğa yürüyüşü yaptı. Yürüyüşe katılanlar, Türk bayrağı taşıyarak coşku dolu bir etkinlik gerçekleştirdi.

Aydın'da Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aydın Gençlik Merkezi üyeleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, Koçarlı ilçesi Sarıdere Yürüyüş Yolunda yürüyüş organize etti.

Yürüyüşe katılan üniversiteli gençler ve Efeler Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri, Türk bayrağı taşıdı.

Kaynak: AA / Mustafa Özer - Güncel
