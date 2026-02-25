Haberler

Aydın'da çam fıstığı işleme tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde muhtar Bayram Karatosun'a ait çam fıstığı işleme tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi ve tesisde hasar meydana geldi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çam fıstığı işleme tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çallı Mahallesinde muhtar Bayram Karatosun'a ait çam fıstığı işleme tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun
