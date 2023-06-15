Aydın'da 25 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği son günlerde yaptıkları operasyonlarda 25 aranan şahsı kıskıvrak yakaladı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri kent genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen ekiplerin son günlerde yaptıkları operasyonlarda; hırsızlık suçundan 27 yıl cezası olan B.S., uyuşturucu madde kullanmak ve hırsızlık suçlarından 20 yıl cezası bulunan M.G. ve hırsızlık suçundan 17 yıl cezası bulunan U.Ç. ile birlikte toplam 25 şahsı kıskıvrak yakaladı. - AYDIN