Aydın'da 1,6 Ton Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi

AYDIN'ın Efeler ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan kamyonette yapılan aramada 1,6 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi; 1 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, S.C.'nin (22) piyasaya sahte zeytinyağı sürmeye çalıştığı ihbarı sonrası çalışma başlattı. Ekipler, şüpheli kamyoneti Aydın Otoyol gişelerinde durdurdu. Kamyonette yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan 1,6 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi. S.C. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.