Aydın açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 22 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 22 düzensiz göçmeni, Sahil Güvenlik botuna alarak kıyıya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.