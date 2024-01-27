Ayder Kar Festivali'nde Karın Keyfi Yaşandı

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda bu yıl 16'ncısı düzenlenen Ayder Kar Festivali'nin ilk günü gerçekleşti. Halat çekme yarışması yapıp, poşetlerle kayarak karın keyfini çıkaranlar, kar yağışı altında tulum ve kemençe eşliğinde horon oynadı.

Ayder Yaylası'nda Kaymakamlık, Belediye ve Ayder Turizm Derneği'nce bu yıl 16'ncısı düzenlenen ve 2 gün sürecek olan Ayder Kar Festivali'nin ilk gününde güzel görüntüler ortaya çıktı. Türkiye'nin çeşitli illerinden festivale gelen binlerce kişi, araçlarını otoparka bırakarak yayla merkezine yaya olarak ulaştı. Festival alanına ulaşanlardan kimi kar topu oynayıp, kardan adam yaparak vakit geçirirken, kimi de poşetlerle kaydı. Kar yağışının etkisini gösterdiği yaylada üşüyenler, tulum ve kemençe eşliğinde horon oynayarak ısındı.

'BU İŞİN YAŞLISI GENCİ OLMUYOR'

Antalya'dan yaylaya ilk kez gelen Gül Yeşil, "Biz Antalya Manavgat'tan geliyoruz. Burası çok güzel. İnsanı, doğasını çok beğendik. Buralara herkesin gelmesini tavsiye ederim. Bu işin yaşlısı, genci olmuyor. Kaymak bir zevk meselesi" dedi.

'KAR BİZE GELMEDEN BİZ KARA GELDİK'

Festivale katılan Halim Türüt de "İlk kez geldim, çok beğendim, çok mutluyum. Burada kayıyoruz, fotoğraf çektiriyoruz, horon ediyoruz. Karı seviyoruz. Kar bize gelmeden, biz kara geldik" diye konuştu.

Miray Coşkun ise "Ayder'i çok güzel buldum. Antalya'da böyle kar yağmıyordu bizim için çok güzel oldu. Burada kaymak güzel ama az önce kayarken önüme köpek çıktı biraz korktum" ifadelerini kullandı.