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Ayçiçeği tohumu ve yağında gümrük vergisi oranları düşürüldü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ayçiçeği tohumunda yüzde 27 yerine yüzde 12, ham ayçiçeği yağında ise yüzde 36 yerine yüzde 22 oranında gümrük vergisi uygulanacak. Kararın hasat dönemine kadar geçerli olacağı belirtildi. Tarife kontenjanı olarak ayçiçeği tohumunda 100 bin ton, ham ayçiçek yağında ise 250 bin ton belirlendi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ayçiçeği tohumunda yüzde 27 yerine yüzde 12, ham ayçiçeği yağında ise yüzde 36 yerine yüzde 22 oranında gümrük vergisi uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı'nca alınan kararla ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağında gümrük vergi oranları indirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar, hasat dönemine kadar ayçiçeği piyasalarının sağlıklı işlemesi için alındı. Buna göre, yağlık ayçiçeği tohumunda yüzde 27 yerine yüzde 12 gümrük vergisi, ham ayçiçeği yağında ise yüzde 36 yerine yüzde 22 oranında gümrük vergisi uygulanacak. Bugün itibariyle yürürlüğe girecek olan kararın, 15 Nisan tarihine kadar geçerli olacağı belirtildi.

Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada kararın; spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi, piyasada arz ve talep şartları ile fiyat hareketlerinin doğru yönlendirilmesi amacıyla alındığı ifade edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hasat döneminde yüksek gümrük vergileri uygulanarak çiftçilerimize gerekli korumanın sağlandığı ayçiçeği tohumunda; yerli tohum arz miktarının ve ayçiçeği yağı tüketiminin artacağı öngörülen dönemlerde, ayrıca kuraklık gibi iklim şartları ve küresel üretimde meydana gelen değişiklikler de dikkate alınarak, ihtiyaç duyulan oranda ve çiftçilerimizi olumsuz etkilemeyecek ölçüde bir düzenlemenin yapılması ihtiyacı oluşmuştur. 2023 yılının ağır kuraklık şartlarının olumsuz etkilerine rağmen, ülkemizin halihazırda sahip olduğu ayçiçeği tohumu ve ham yağ stoku yeterli olmakla birlikte, bu yapılan düzenleme ile önümüzdeki yazın hasat dönemine kadar ayçiçeği piyasalarının sağlıklı işlemesinin devamını teminen gerekli aksiyon alınması amaçlanmıştır" denildi.

AYÇİÇEĞİ TOHUMUNDA 100 BİN TON, HAM AYÇİÇEK YAĞINDA 250 BİN TON TARİFE KONTENJANI AÇILDI

Yapılan açıklamada; Tarım ve Orman Bakanlığı ve ilgili sektör kuruluşları ile istişare yapılarak, çiftçilerin, üreticilerin ve tüketicilerin ihtiyaçları birlikte değerlendirilerek, ayçiçeği tohumunda 100 bin ton, ham ayçiçek yağında ise 250 bin ton ile sınırlı olmak kaydıyla tarife kontenjanı açıldığı da belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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