Üye Girişi
Haberler

Ayasofya-i Kebir Camii'nde II. Beyazıt Minaresi'nin Sökümü Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayasofya-i Kebir Camii'nde restorasyon ve koruma çalışmaları kapsamında II. Beyazıt Minaresi'nin sökümü gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Ayasofya'da 2. etap restorasyon çalışmaları, 6 Ekim 2023'te başlatıldı.

Restorasyon projesinde yapının dış mekanını oluşturan cephe ve minare gibi alanlarında çalışma yapılacak. İlk olarak çalışma alanı için çevre kapama yapıldı ve II. Beyazıt Minaresi sökümü için onaylı proje doğrultusunda çelik minare platformu imalatı tamamlandı.

Minare platformu üstüne iskele kuruldu. 23 Şubat tarihli bilim kurulu kararında tamamlanan minare iskelesine güvenlik amaçlı 1.5 santim boşluklu yanmaz file sarılmasına karar verildi. Minarede Ayasofya Bilim Kurulu ve Koruma Bölge Kurulu kararları doğrultusunda şerefeye kadar söküm yapıldı.

Onaylı statik projesi kapsamında güçlendirme ve minarede gerekli taş imalatları gerçekleştirilecek.

Minaredeki alemin sökülmesinin ardından minarenin hasarlı kurşun örtüsü ve altındaki eski keçeler söküldü.

Su almış ve niteliğini yitirmiş kurşun altı tahtası alınarak, altındaki ahşap karkasın tespitleri yapıldı ve durum tespit paftaları hazırlandı. Yapılan tespite göre, 18 metre tek parça seren direği ile onu destekleyen 16 tane yaklaşık 11 metre uzunluğunda gönder direği mevcut.

Kaynak: AA / Güncel

Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Buse Terim boşandı mı? Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı neden boşandı? Buse Terim ne dedi? 2. ara tatil ne zaman? Nisan ayı ara tatil hangi gün başlıyor? 2024 ARA TATİL TARİHLERİ! Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? Nisan ayı memur maaşı ne zaman ödenecek? Cübbeli Ahmet Hoca'ya ne oldu? Sağlık durumu nasıl? Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - İtalya maçı şifresiz mi? Yargıtay başkanlık seçiminde 5. turu kim kazandı? Yargıtay başkanı seçildi mi? Seçimlerde İstanbul'u kim kazanacak? 31 Mart'ta İmamoğlu mu Kurum mu galip gelecek? 9 anket şirketinin sonuçları açıklandı... Semih Vuruş kimdir? Zafer Partisi Düzce- Merkez Belediye Başkan adayı Semih Vuruş kaç yaşında, nereli? Faruk Kemal Konca kimdir? Zafer Partisi Düzce- Yığılca Belediye Başkan adayı Faruk Kemal Konca kaç yaşında, nereli? Kadir Kantemür kimdir? Zafer Partisi Düzce- Kaynaşlı Belediye Başkan adayı Kadir Kantemür kaç yaşında, nereli? Abdullah Rıdvan Eroğlu kimdir? Zafer Partisi Düzce- Gümüşova Belediye Başkan adayı Abdullah Rıdvan Eroğlu kaç yaşında, nereli? Aytaç Durdu kimdir? Zafer Partisi Düzce- Gölyaka Belediye Başkan adayı Aytaç Durdu kaç yaşında, nereli? Hacire Aydemir kimdir? Zafer Partisi Düzce- Çilimli Belediye Başkan adayı Hacire Aydemir kaç yaşında, nereli? Abdulvahap Göçer: CHP Malatya Yazıhan Belediye Başkan Adayı Kimdir? Yusuf Can Dertli kimdir? Zafer Partisi Düzce- Cumayeri Belediye Başkan adayı Yusuf Can Dertli kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title