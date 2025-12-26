Ayancık'ta üreticilere süt sağım makinesi dağıtıldı
Sinop'un Ayancık ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında süt sağım makineleri üreticilere teslim edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında Valilik tarafından temin edilen süt sağım makineleri, Kaymakam Ahmed Çelik tarafından üreticilere teslim edildi.
Kaymakamlık binası bahçesinde gerçekleştirilen programda konuşan Çelik, kırsal kalkınmanın önemine dikkati çekerek, süt sağım makinelerinin üreticilere hayırlı olmasını diledi.
Çelik, makinelerin alınmasında emeği geçenlere de teşekkür etti.
Kaynak: AA / Ahmet Can Akyol - Güncel