Haberler

Ayancık'ta üreticilere süt sağım makinesi dağıtıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Ayancık ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında süt sağım makineleri üreticilere teslim edildi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde üreticilere süt sağım makinesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında Valilik tarafından temin edilen süt sağım makineleri, Kaymakam Ahmed Çelik tarafından üreticilere teslim edildi.

Kaymakamlık binası bahçesinde gerçekleştirilen programda konuşan Çelik, kırsal kalkınmanın önemine dikkati çekerek, süt sağım makinelerinin üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Çelik, makinelerin alınmasında emeği geçenlere de teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ahmet Can Akyol - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan duyurdu! Türk dizi sektöründe yeni dönem başlıyor

Bakan duyurdu! Türk dizi sektöründe yeni dönem başlıyor
Osimhen, Nijerya milli takımı kampında şarkı söyledi

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
Oosterwolde'den Beşiktaş taraftarına olay cevap

Oosterwolde'yi delirten paylaşım! Verdiği yanıt bomba
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
Bakan duyurdu! Türk dizi sektöründe yeni dönem başlıyor

Bakan duyurdu! Türk dizi sektöründe yeni dönem başlıyor
Herkes ekran başına! TRT Spor 8 maç için müjdeyi verdi

Herkes ekran başına! 8 maç için müjdeyi verdiler
Müge Anlı konuğunun çıkardığı garip sesleri duyunca dayanamadı: Bunu alın yayından

Konuğunun çıkardığı garip seslere dayanamadı: Bunu alın yayından