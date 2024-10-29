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Ayancık'ta Cumhuriyet Bayramı İçin Doğa Yürüyüşü Düzenlendi

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Sinop'un Ayancık ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bakırlızaviye köyünden başlayıp İnaltı köyünde sona eren bir doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Ayancık Doğa Sporları Grubu yöneticisi Öznur Yılmaz, etkinliğin keyifli geçtiğini ve doğanın eşsiz manzarası eşliğinde Cumhuriyet'in coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Sinop'un Ayancık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla doğa yürüyüşü düzenlendi.

Ayancık Doğa Sporları grubu tarafından gerçekleştirilen ve Bakırlızaviye köyünden başlayan Cumhuriyet Yürüyüşü, İnaltı köyünde sona erdi.

Ayancık Doğa Sporları Grubu yöneticisi Öznur Yılmaz, gazetecilere, eşsiz manzaranın eşliğinde Cumhuriyet'in coşkusunu yaşadıklarını söyledi.

Yürüyüşe katılanların güzel bir gün yaşadıklarını vurgulayan Yılmaz, "Gerçekleştirdiğimiz bu doğa yürüyüşünde, doğanın eşsiz manzarasının tadını çıkarırken Cumhuriyet'imizin 101. yılının coşkusunu birlikte yaşadık. Çok keyifli zaman geçirdik. Benzeri doğa yürüyüşlerine devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Can Akyol - Güncel

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