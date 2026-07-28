Haberler

ABD: Yaptırımlar İran'a askeri saldırıdan daha zararlı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'li yetkililer, ekonomik yaptırımların İran'a askeri saldırılardan daha fazla zarar vereceğini düşünüyor. Tahran'ın önceliği finansal kaynaklara erişim; yaptırımlar ve abluka müzakereler için daha fazla zaman gerektiriyor.

ABD'li yetkililerin, ekonomik yaptırımların, İran'a askeri saldırılardan "daha çok zarar vereceğine" inandığı öne sürüldü.

Axios sitesinin, isimlerini açıklamayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, İran'ın önceliğinin, saldırıların durdurulmasından çok finansal kaynaklara erişim sağlamak olduğu iddia edildi.

Haberde, ABD'li yetkililerin, ekonomik yaptırımların askeri saldırılara kıyasla Tahran yönetimine "daha çok zarar vereceği" görüşünde olduğu değerlendirmesine yer verildi.

İran'a yönelik yaptırımlar ile ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukasının, Tahran'ı müzakere masasına oturtma konusunda sonuç vermesinin "daha fazla zaman alacağı" iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile daha önce yapılan görüşmelere atıfta bulunulan haberde, İran'ın bu görüşmelerde paraya erişimin "esas öncelik olduğunu açıkça dile getirdiği" ve Tahran'ın "acil şekilde nakde ihtiyaç duyduğu" ileri sürüldü.

Kaynak: AA
Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer

Bir ilimiz diken üstünde: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aday sürücünün yaptıkları pes dedirtti! Ehliyeti iptal edildi

Çekiciyi görünce çılgına döndü! Yaptıkları pes dedirtti
Gabriel Sara'dan olay itiraf: Çoğu insan bilmiyor ama...

Gabriel Sara'dan olay itiraf: Çoğu insan bilmiyor ama...
Tether'in altın tokeni İslami finansa kapı açan şeriat onayını aldı

Tether'in altın tokeni İslami finansa kapı açan şeriat onayını aldı
Ankara'dan Giresun'a taksiyle gittiler: İşte ödedikleri para

Ankara'dan Giresun'a taksiyle gittiler: İşte ödedikleri para
İlkay Gündoğan, Türk Milli Takımı'nı seçmeme sebebini açıkladı

Neden Türkiye'yi değil de Almanya'yı seçtiğini ilk kez açıkladı
Bu iddia ilk kez dillendirildi: İBB yönetimi el değiştirebilir

Bu iddia ilk kez dillendirildi: İBB yönetimi el değiştirebilir
Tartışmalara konu olan Yeni Parti logosu değişiyor

Tartışmalara konu olan Yeni Parti logosuyla ilgili sürpriz karar