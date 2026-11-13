Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Avusturyalı iki mobil operatör Çin ekipman yasağının pahalı olacağı uyarısını yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avusturyalı iki mobil operatör Çin ekipman yasağının pahalı olacağı uyarısını yaptı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avusturya'nın üç büyük mobil operatöründen ikisi, Çin ekipmanı yasağının yüksek maliyet ve uzun yıllar süren değişim yaratacağı uyarısında bulundu. GSMA maliyetin 40 milyar euroya çıkabileceğini tahmin ederken Drei, birkaç yüz milyon euroluk yatırım gerektireceğini belirtti.

VİYANA, 13 Kasım (Xinhua) -- Avusturya'nın üç büyük mobil şebeke operatöründen ikisi, Çinli şirketlerin ağ ekipmanlarının kullanımının tamamen yasaklanmasının yüksek maliyetlere, ekipmanların değiştirilmesinin uzun yıllar sürmesine ve güvenlik gerekliliklerinde tutarsızlıklara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Avrupa Birliği'nin, Siber Güvenlik Yasası'nda bu yıl yapılması önerilen değişiklik kapsamında Çinli şirketlerin ağ ekipmanlarının kullanımını kısıtlama girişimi, üye ülkelerdeki sektör temsilcileri arasında endişelere yol açtı.

Magenta Telekom Kurumsal İlişkiler Direktörü Anja Tretbar-Bustorf, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Belirli üreticilerin yalnızca menşe ülkeleri nedeniyle tamamen dışlanmasını uygun bulmuyoruz. Avrupa'nın kritik altyapısının gerekli düzeyde korunması, net güvenlik gereksinimleri, etkin kontroller ve nesnel sertifikasyon süreçleriyle sağlanmalı" dedi.

Dünya GSM Birliği'nin (GSMA), söz konusu ekipmanların değiştirilmesinin Avrupa'daki şebeke operatörlerine maliyetinin 40 milyar euroya (44 milyar ABD doları) kadar çıkabileceği yönündeki tahminine işaret eden Tretbar-Bustorf, "Yenileme işlemi teknik açıdan karmaşık olacak ve uzun yıllar sürecektir" dedi.

Avusturyalı yayın kuruluşu ORF'nin haberine göre, ülkedeki mobil şebekelerde Çinli şirketlerin ürettiği ekipmanlar kullanılıyor.

Telekomünikasyon ve mobil ağ operatörü Drei'nin Kurumsal İletişim Başkanı Petra Jakob ise ülkede binlerce mobil baz istasyonu olduğunu hatırlatarak, "Mevcut altyapıda yasal düzenlemeler gereği büyük ölçekli bir değişikliğe gidilmesi, yıllar sürecek, müşterileri önemli ölçüde etkileyecek ve birkaç yüz milyon euroluk yatırım gerektirecek bir proje olacaktır" dedi.

Çin Ticaret Bakanlığı, perşembe günü yaptığı açıklamada, bazı AB ülkelerinin Çinli şirketlerin ekipmanlarını yasaklamaya yönelik adımlarından ciddi endişe duyduklarını belirterek adil, hakkaniyetli ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı oluşturulması çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Arda Güler sahada, sevgilisi tribünde! Duru Nayman yalnız bırakmadı

Sevgilisini yine yalnız bırakmadı!

Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler

Şehit pilotlarımızın son çabası! Kahramanlar büyük faciayı önlemiş
7 günde 10 cinayetin işlendiği ilimiz! Hepsinin ortak bir yanı var

7 günde 10 cinayetin işlendiği ilimiz! Hepsinin ortak bir yanı var
AB'nin kabul etmediği kokoreç COP31'de BM alanına girdi! Tadan yabancılar ertesi gün yine geldi

AB'nin kabul etmediği lezzet BM alanında! Tadan yine geldi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kemer Belediyesinde 80 milyonluk vurgun iddiası! Şirket müdürü tutuklandı

Belediyede milyonluk skandal! Telefonları bile açmamış
Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa

Arda için canlı yayında yapılan yorum olay oldu: O çocuğa...
İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan cezaevinden çıktı! İlk sözleri: Şimdi kızıma kavuşmak istiyorum

İmamoğlu'nun avukatı cezaevinden çıktı! İlk sözü kızı oldu
Acemi Cadı'nın Ceren'i yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği şaşırttı

Acemi Cadı'nın Ceren'iydi! Bakın şimdi ne iş yapıyor
Kıraç çocuklarıyla ilk kez kamera karşısına geçti! Babalarının izinden gidiyorlar

Ünlü şarkıcının çocukları babalarının izinde! İşte son halleri
Çetelerin elinden stadyumu aldılar! İçeri girince korkunç manzarayla karşılaştılar

Çetelerin elinden stadyumu aldılar! İçeri girince korkunç manzarayla karşılaştılar
Su molası hayatını kurtardı! İzmir'deki faciada yaralanan kaynak işçisi yaşadıklarını anlattı

Su molası hayatını kurtardı! Mesai arkadaşından geriye bu anısı kaldı