Avustralya ve Singapur'dan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile Singapur Başbakanı Lawrence Wong, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın geliştirilmiş bir versiyonunu imzaladıklarını duyurdu.

Avustralya'nın başkenti Canberra'da bir araya gelen Albanese ve Wong, savunma, ekonomi, güvenlik, tedarik zinciri dayanıklılığı, gıda güvenliği, yenilenebilir enerji ve inovasyon gibi alanlardaki işbirliğini genişletmeyi amaçlayan anlaşmaya imza attı.

İki liderin "Kapsamlı Stratejik Ortaklık 2.0" adı verilen anlaşmaya ilişkin yaptıkları ortak açıklamada, "2015'te Kapsamlı Stratejik Ortaklık'ın başlatılmasından bu yana ekonomik ilişkileri ve işbirliğini derinleştirdik, dijital ile yeşil ekonomi gibi öncü alanlarda yeni işbirliği yolları oluşturduk." ifadeleri kullanıldı.

İki ülke arasındaki savunma işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kalındığı belirtilirken atılan bu adımın "yakın ve uzun soluklu savunma ortaklığını güçlendirme konusundaki ortak taahhüdü" gösterdiği ifade edildi.

Açıklamada, imzalanan anlaşmanın gelecek 10 yıl boyunca iki ülke arasındaki ilişkilere yön verecek şekilde tasarlandığı belirtildi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Albanese, geliştirilen Kapsamlı Stratejik Ortaklığın yanı sıra çeşitli alanlarda mutabakat zaptı imzaladıklarını da belirterek "Gelişmiş Savunma İşbirliği Anlaşması, Ekonomik Dayanıklılık Anlaşması ve ASEAN ortaklarımızla işbirliğine ilişkin bir başka anlaşma daha imzalandı." dedi.

Taraflar, imzaladıkları geliştirilmiş Kapsamlı Stratejik Ortaklık anlaşmasının 20 mutabakat zaptı ve anlaşma ile 11 yeni diyaloğu da içeren 80 girişimden oluştuğunu ifade etti.