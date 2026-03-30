Avustralya, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle akaryakıt vergisini yarıya indirdi

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle artan akaryakıt fiyatlarına karşılık, yakıt vergisini üç ay boyunca yarıya indirdiklerini açıkladı. Hükümet, benzin ve dizel fiyatlarını düşük tutmayı hedefliyor.

Avustralya hükümeti, Orta Doğu'daki gerilimin akaryakıt fiyatlarını artırması nedeniyle yakıt vergisini geçici olarak yarı yarıya düşürme kararı aldığını duyurdu.

Başbakan Anthony Albanese, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının fiyatları yukarı çektiğini hatırlattı.

"Yakıt vergisini üç ay boyunca yarıya indiriyoruz, böylece depoyu doldururken daha az ödeyeceksiniz." ifadelerini kullanan Albanese, ülkede benzin ve dizel fiyatlarını 30 Haziran'a kadar düşük tutmayı hedeflediklerini kaydetti."

Albanese, akaryakıt fiyatlarında "fahiş artış" yapan şirketlere yönelik ağır para cezaları uygulanacağını vurguladı.

Ülkedeki akaryakıt endişeleri nedeniyle 13 Mart'ta acil durum stokundan 6 günlük petrol ve 5 günlük dizel rezervleri serbest bırakılmıştı.

Yakıt fiyatlarındaki artışa karşı Victoria ve Tasmania eyaletlerinde toplu taşımanın geçici olarak ücretsiz hale getirildiği duyurulmuştu.

Hükümet, ülke genelinde yaklaşık 470 akaryakıt istasyonunda en az bir çeşit yakıtın tükendiğini doğrulamıştı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
İstanbul'da polis servisinin de karıştığı zincirleme kaza: 1 polis şehit oldu, 16 kişi yaralandı

İstanbul'da zincirleme kaza! 1 polis şehit oldu, çok sayıda yaralı var
Hizbullah: İsrail'e 2 Mart'tan bu yana 1100 saldırı düzenledik

Savaşın gidişatını değiştiren örgüt
Türk futbolunda deprem etkisi yaratan gelişme: Süper Lig'de küme düşmeler olabilir

Türk futbolunda deprem etkisi yaratan gelişme: Küme düşmeler olabilir
Otel odasında yarı çıplak gözaltına alınan Özkan Yalım'la ilgili yeni gelişme

Otel odasında yarı çıplak yakalanan başkanla ilgili yeni gelişme
Uygunsuz vaziyette yakaladığı eşi ile dayısına kurşun yağdırdı

Yasak aşk baskınında kan aktı! Eşi ile dayısına kurşun yağdırdı
Hizbullah: İsrail'e 2 Mart'tan bu yana 1100 saldırı düzenledik

Savaşın gidişatını değiştiren örgüt
Trump'ın mesajıyla piyasalar alev aldı! Petrol 116 doların üzerine çıktı

Trump'ın mesajıyla piyasalar alev aldı
Oriana Correia Gomes, milli futbolcu ile dünyaevine girdi

Türk yıldızla sessiz sedasız dünyaevine girdi