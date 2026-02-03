Avustralya, İran'a Yaptırım Uyguladı

Avustralya hükümeti, İran'da protestoculara yönelik baskıları gerekçe göstererek İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı, aralarında üst düzey yetkililerin de bulunduğu 20 kişi ile 3 kuruluşun mali yaptırımlar kapsamına alındığını duyurdu.

Wong, yaptırım listesine alınan kişi ve kuruluşların, İran'da ekonomik sıkıntılar nedeniyle başlayan protestolara yönelik sert müdahalelerde rol oynadığını vurguladı.

Kararın, İran'a yönelik yürürlükteki kapsamlı yaptırım politikasının bir parçası olduğunu belirten Wong, Canberra yönetiminin bugüne kadar İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı 100'ü aşkın kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladığını aktardı.

-? ?İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti. Gösterilerin sona ermesinin ardından son günlerde internet erişimi kısmen ve sınırlı şekilde yeniden sağlanmıştı.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının, Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında, gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) ise gösterilerde çıkan olaylarda 6 bin 126 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 880 kişinin gözaltına alındığını ifade etmişti.