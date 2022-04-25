Avustralya'da Anzak Günü anma törenleri
AA - Güncel
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Şafak vaktinde düzenlenen anma töreni Geçit töreninden detaylar Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yılı dolayısıyla bu savaşta hayatlarını kaybeden Avustralyalı askerler için Avustralya'nın Sydney kentinde anma törenleri düzenlendi.
ÇANAKKALE (AA) - Şafak vaktinde düzenlenen anma töreni
Geçit töreninden detaylar
Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yılı dolayısıyla bu savaşta hayatlarını kaybeden Avustralyalı askerler için Avustralya'nın Sydney kentinde anma törenleri düzenlendi. Geçit törenine, gaziler, gazi torunları, askeri birlikler, sivil ve askeri okul öğrencileri katıldı.
AA / Güncel