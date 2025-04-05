Avukatlar Günü ve Kadın Hakları İle İlgili Etkinlikler Ankara ve İstanbul'da Gerçekleştirilecek
5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla avukatlar Anıtpark'ta yürüyüş yapacak ve basın açıklaması gerçekleştirecek. Ayrıca, kadınlar gözaltında taciz iddialarıyla ilgili İstanbul'da açıklama yapacak. İzmir Feminist Kolektifi de tutuklular için basın toplantısı düzenleyecek.
10.00 - 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Türkiye Barolar Birliğinde toplanacak avukatlar, Anıtpark'a yürüyüşün ardından basın açıklaması yapacak. Avukatlar, daha sonra Anıtkabir'i ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)
11.00 - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısında konuşacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)
16.00 - Kadınlar, "gözaltında taciz ve çıplak arama dayatması" iddialarıyla ilgili Eminönü'nde açıklama yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)
19.00 - İzmir Feminist Kolektifi, "Tüm tutuklular serbest bırakılsın" başlığıyla Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)
- Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na ziyaretler takip ediliyor.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)
13.30 - 16.00 - 19.00 - Trendyol Süper Lig'in 30. haftasına, Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor, RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor ve Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor müsabakalarıyla devam edilecek.(RİZE - İSTANBUL - ANTALYA)