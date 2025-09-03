Avrupalıların Yüzde 56'sı AB'nin Genişlemesine Destek Veriyor

Avrupalıların yüzde 56'sı Avrupa Birliği'nin (AB) genişlemesine sıcak bakarken en yüksek destek Ukrayna'nın üyeliğine veriliyor.

Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından düzenli olarak yaptırılan ve bu kez halkın AB'nin genişlemesiyle ilgili fikirlerinin sorulduğu "Eurobarometer" anketinin sonuçları açıklandı.

Buna göre, AB vatandaşlarının yüzde 56'sı AB'nin daha fazla üye kabul etmesinden yana görüş bildirdi.

Bu kesim, kendi ülkelerinin de gelecekteki genişlemeden fayda sağlayacağını düşünüyor.

En yaygın olarak kabul edilen avantajlar arasında daha güçlü küresel etki, AB şirketleri için daha büyük bir pazar, daha fazla iş fırsatı ve daha fazla güvenlik yer alıyor.

Bu destek, özellikle gençler arasında daha yüksek.

15-39 yaş aralığındaki katılımcıların yaklaşık üçte ikisi, aday ülkelerin gerekli koşulları karşıladıktan sonra AB'ye katılmaları gerektiğine inanıyor.

Aynı zamanda, katılımcılar göç, yolsuzluk ve suç ile genişlemenin finansal maliyeti konusunda endişelerini dile getirirken aday ülkelerin hukukun üstünlüğünü ve temel hakları koruması, yolsuzlukla mücadele etmesi gerektiğini vurguluyor.

En yüksek destek Ukrayna'nın üyeliğine

Aday ülkeler içerisinde AB'ye katılması için en büyük destek Ukrayna'ya veriliyor.

Katılımcıların yüzde 52'si tüm üyelik koşullarını karşılaması koşuluyla Ukrayna'nın üyeliğine olumlu bakıyor.

Karadağ olası AB üyeliği için katılımcıların yüzde 51'inden destek alıyor.

Bosna-Hersek, Moldova ve Kuzey Makedonya'nın tüm şartları sağlaması halinde AB'ye girmesini destekleyenlerin oranı ise yüzde 48.

Sırbistan'ın üyeliği katılımcıların yüzde 47'sinin, Gürcistan'ın üyeliği yüzde 46'sının, Arnavutluk'un üyeliği yüzde 45'inin, Kosova'nın üyeliği yüzde 43'ünün ve Türkiye'nin üyeliği ise katılımcıların yüzde 37'sinin desteğini alıyor.

Türkiye'nin üyeliğine en yüksek destek yüzde 60 ile Romanya, yüzde 58 ile Macaristan ve yüzde 54 ile Portekiz'den geliyor.