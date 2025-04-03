Avrupa Yatırım Bankası'nın Orta Asya Ofisi Taşkent'te Açılıyor

Avrupa Yatırım Bankası'nın Orta Asya Bölge Ofisi Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te açılacak.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği (AB) – Orta Asya Zirvesi'nin düzenleneceği Semerkant'ta, AB ile Özbekistan hükümeti arasında Avrupa Yatırım Bankası'nın Orta Asya Bölge Ofisinin Taşkent'te açılmasını öngören anlaşma imzalandı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in huzurunda imzalanan anlaşmaya göre, AB'nin köklü ve önde gelen finansal kuruluşlarından olan Avrupa Yatırım Bankası'nın bölge ofisi Özbekistan'da ve Orta Asya genelinde yeşil ekonomi, yenilikçi sanayi ve çağdaş altyapının geliştirilmesine yönelik projeleri destekleyecek.

Mirziyoyev, ayrıca zirve için Semerkant'ta bulunan Costa ve von der Leyen ile bir görüşme yaparak, taraflar arasındaki işbirliğinin durumu ve perspektiflerine ilişkin görüşmelerde bulundu.

Özbekistan ile AB arasındaki ticari-ekonomik ve yatırım alanlarında çok yönlü işbirliğinin daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesi konularının ele alındığı görüşmede liderler, taraflar arasındaki ekonomik işbirliğinin daha da genişletilmesinin önemine dikkat çekti.

Görüşmede AB ile Özbekistan arasında Genişletilmiş Ortaklık ve İşbirliğine İlişkin Anlaşma'nın imzaya hazırlanmasıyla ilgili meseleleri de ele alan liderler, ayrıca AB-Orta Asya Zirvesi'nin gündemindeki konular ile Avrupa'nın "Küresel Geçit" stratejisi çerçevesinde iki bölge arasındaki karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ayrıca yarın Semerkant'ta düzenlenecek AB-Orta Asya Zirvesi'ne katılmak için ülkesine gelen Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile ikili görüşmeler yaparak, taraflar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesiyle ilgili konuları ele aldı.???????