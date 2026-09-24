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Avrupa borsalarında Stoxx Europe 600 yüzde 0,55 düşüşle 636,43 puana geriledi

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Avrupa borsaları, jeopolitik belirsizlikler ve yüksek seyreden enerji fiyatlarının etkisiyle düşüşle kapandı. Stoxx Europe 600 yüzde 0,55 düşüşle 636,43 puan olurken, yüksek enerji fiyatları Avrupa'da enflasyonun yeniden hızlanabileceğine ilişkin endişeleri artırıyor.

Avrupa borsaları, jeopolitik belirsizliklerle yüksek seyreden enerji fiyatlarının etkisiyle düşüşle kapandı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,55 düşüşle 636,43 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 gerileyerek 8.081,43 puandan ve Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,57 azalarak 25.266,53 puandan kapandı.

İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,85 düşüşle 51.543,45 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 değer kaybederek 10.679,99 puan oldu.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.43 itibarıyla yüzde 0,097 düşüşle 1,137 seviyesinden işlem gördü.

New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında jeopolitik risklere ilişkin görüşmelerden henüz beklenen sonuçların alınmaması ve Orta Doğu'da enerji arzına yönelik kesintilerin sürmesi, piyasalarda risk iştahını baskılıyor.

Yüksek seyreden enerji fiyatları, enflasyonun özellikle Avrupa'da yeniden hızlanabileceğine ilişkin endişeleri artırıyor.

Kaynak: AA
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