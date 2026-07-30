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Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle kapandı

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Avrupa borsaları, Orta Doğu'da yeniden tırmanan gerilimin gündemde olduğu işlem gününü İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, Orta Doğu'da yeniden tırmanan gerilimin gündemde olduğu işlem gününü İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,77 artışla 649,95 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 değer kazanarak 25.612,03, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 yükselerek 8.485,64 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,29 artışla 52.104,38 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 10.897,27 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.45 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 1,15 oldu.

Avrupa piyasaları, ABD ve İran arasında artan gerilime odaklandı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini, piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 3,75'te sabit tuttu.

Almanya'da yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki güçlü artışın etkisiyle temmuzda yüzde 2,8'e yükseldi.

Almanya'da kuraklık nedeniyle Ren ve Tuna nehirlerinde su seviyelerinin kritik düzeylere gerilemesi, Avrupa'nın en önemli ticaret yollarından olan iki nehirde yük taşımacılığını olumsuz etkilemeye başladı.

Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi temmuzda aylık bazda 1,5 puan artarak 96,9 puan seviyesine çıktı.

Avro Bölgesi ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde, önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 büyüme kaydetti.

Kaynak: AA
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