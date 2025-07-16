Avrupa Adalet Divanı'ndan Le Pen Ailesine İade Kararı

Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanı, Fransız siyasetçi Jean-Marie Le Pen'in kızlarının, babalarının haksız yere vekillik gideri olarak gösterdiği yaklaşık 300 bin avroyu Avrupa Parlamentosuna (AP) iade etmesine karar verdi.

Avrupa Adalet Divanı, Jean-Marie Le Pen'in AP'ye yaklaşık 300 bin avroyu ödemesine yönelik karara yapılan itirazı değerlendirdi.

Divan, itirazı reddederek Jean-Marie Le Pen'in varisleri olan kızları Marine Le Pen, Yann Marechal ve Marie-Caroline Olivier'in, babalarının haksız biçimde vekillik gideri olarak gösterdiği bu meblağı AP'ye iade etmesine karar verdi.

Fransa'da 7 Ocak'ta hayatını kaybeden Jean-Marie Le Pen, 1984-2019 yıllarında Avrupa Parlamentosu milletvekili olarak görev yapmıştı.

AP Genel Sekreteri, 8 Temmuz 2024'te, Jean-Marie Le Pen'in haksız şekilde vekillik gideri olarak gösterdiği yaklaşık 300 bin avroyu iade etmesine karar vermişti. Le Pen bu karara itiraz etmişti.

Fransız siyasetçinin vefatının ardından, üç kızı varis olarak hukuki sürece dahil olmuştu.

AB'nin yolsuzlukla mücadele ofisinin (OLAF) raporuna göre, Jean-Marie Le Pen satın aldığı kravat, şemsiye gibi harcamalarını vekillik gideri olarak göstermişti.