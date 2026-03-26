Kazakistan'da Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerin hükümet başkanları bir araya geldi

Kazakistan'ın Şımkent şehrinde gerçekleştirilen Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Hükümetlerarası Konseyi toplantısında ülkeler arası ticaretin geliştirilmesi ve dijital teknolojilerde işbirliği konuları ele alındı.

Kazakistan'ın Şımkent şehrinde Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Hükümetlerarası Konseyi toplandı.

Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Belarus Başbakanı Aleksandr Turçin, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mger Grigoryan katıldı.

Önce dar kapsamlı toplantıda bir araya gelen hükümet başkanları, ülkeler arası ticaret ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi, dijital teknolojiler ve yapay zeka alanında işbirliği konularında görüşlerini aktardı.

Kazakistan Başbakanı Bektenov, toplantının basına açık kısmında yaptığı konuşmada, bu yıl ülkesinin Avrasya Ekonomik Birliğine dönem başkanlığı yaptığını belirtti.

Bektenov, ülkesinin AEB'ye dönem başkanlığında üye devletler arasında ekonomik entegrasyonun geliştirilmesinde yeni bir araç olarak yapay zekanın kullanılması, engelsiz ortamın oluşturulması ve ticaret coğrafyasının genişletilmesi gibi temel önceliklere odaklandıklarını ifade ederek, "Ortak çabalarımızla entegrasyon süreçlerine ilave bir ivme kazandıracağımıza inanıyorum." dedi.

Toplantı, AEB gözlemci üyesi ülkelerin hükümet başkanlarının da yer aldığı geniş kapsamlı görüşmeyle devam edecek, aynı zamanda konuklar yarın "Endüstri 5.0: Etkileşimin Gücü" temasıyla düzenlenecek "Dijital Kazakistan" uluslararası dijital forumuna katılacak.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı

Eski AK Parti Milletvekili hakkında tutuklama kararı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda çok sayıda tutuklama
Trump, İran'ın verdiği 'çok büyük' hediyeyi açıkladı

İran'ın verdiği "çok büyük" hediyeyi açıkladı
500

Küçük kızı defalarca kırbaçladı

Sınıfta insanlık dışı görüntüler
Kafeye asılan yazıyı yanlış anladı, bambaşka bir şeyi sırtlayıp gitti

Kafeye asılan yazıyı yanlış anladı, bambaşka bir şeyi sırtlayıp gitti
Kız öğrenci, tartıştığı akranını yere yatırıp ayağıyla yüzüne bastı

Gençlik nereye gidiyor böyle?

Trump'tan, 'İran savaşı feci bir hata' diyen Steinmeier'e yanıt

Trump, Avrupa'nın lokomotifiyle köprüleri atıyor! Yanıtı sert oldu
Küçük kızı defalarca kırbaçladı

Sınıfta insanlık dışı görüntüler
Lucas Torreira'nın Beşiktaş Stadyumu'nda çekildiği fotoğrafa beğeni yağıyor

Beşiktaş Stadyumu'nda çekildiği fotoğrafa beğeni yağıyor
İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti

İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti