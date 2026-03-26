Kazakistan'da Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerin hükümet başkanları bir araya geldi

Kazakistan'ın Şımkent şehrinde Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Hükümetlerarası Konseyi toplandı.

Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Belarus Başbakanı Aleksandr Turçin, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mger Grigoryan katıldı.

Önce dar kapsamlı toplantıda bir araya gelen hükümet başkanları, ülkeler arası ticaret ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi, dijital teknolojiler ve yapay zeka alanında işbirliği konularında görüşlerini aktardı.

Kazakistan Başbakanı Bektenov, toplantının basına açık kısmında yaptığı konuşmada, bu yıl ülkesinin Avrasya Ekonomik Birliğine dönem başkanlığı yaptığını belirtti.

Bektenov, ülkesinin AEB'ye dönem başkanlığında üye devletler arasında ekonomik entegrasyonun geliştirilmesinde yeni bir araç olarak yapay zekanın kullanılması, engelsiz ortamın oluşturulması ve ticaret coğrafyasının genişletilmesi gibi temel önceliklere odaklandıklarını ifade ederek, "Ortak çabalarımızla entegrasyon süreçlerine ilave bir ivme kazandıracağımıza inanıyorum." dedi.

Toplantı, AEB gözlemci üyesi ülkelerin hükümet başkanlarının da yer aldığı geniş kapsamlı görüşmeyle devam edecek, aynı zamanda konuklar yarın "Endüstri 5.0: Etkileşimin Gücü" temasıyla düzenlenecek "Dijital Kazakistan" uluslararası dijital forumuna katılacak.