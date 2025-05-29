Avcılar Gişeleri'nde Serbest Geçiş Dönemi Başladı

Avcılar Gişeleri'nde Serbest Geçiş Dönemi Başladı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Otoyolu Avcılar gişelerinde serbest geçiş sisteminin uygulamaya alındığını açıkladı. Gişeler kaldırılarak, vatandaşların duraksamadan ve güvenli bir şekilde geçmesi sağlandı. Bakan Uraloğlu, Türkiye genelinde 27 gişede bu sistemi hayata geçirdiklerini belirtti.

Avcılar Gişeleri'nde serbest geçiş dönemi başladı

Gişeler kaldırıldı, geçişler hızlandı

Ulaştırma ve altyapı bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Vatandaşlarımız Avrupa Otoyolu Avcılar gişelerinden duraksamadan, kesintisiz ve güvenli şekilde geçebiliyor"

"Serbest Geçiş Sistemi'ni Türkiye genelinde bulunan toplam 106 adet gişenin 27'sinde hayata geçirdik"

İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Otoyolu Avcılar Gişeleri'nde Serbest Geçiş Sistemi'nin devreye alındığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Serbest Geçiş Sistemi'ni Türkiye genelinde bulunan toplam 106 adet gişenin 27'sinde hayata geçirdik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Otoyolu Avcılar Gişeleri'nde Serbest Geçiş Sistemi'nin devreye alındığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, gişe adalarını ve kanopileri kaldırdıklarını duyurdu. Vatandaşların Avcılar gişelerinden duraksamadan, kesintisiz ve güvenli şekilde geçebildiğini dile getiren Uraloğlu, Bakan Uraloğlu, trafik akışını hızlandırmaya yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti. Avcılar Gişeleri'nde altyapı, tak ve elektronik sistemlerin tamamlandığını ve 23 Mayıs gecesi trafiğe kapatılan yolun 3,5 günde yeniden trafiğe açıldığını söyleyen Uraloğlu, saha düzenleme çalışmalarına ise hız kesmeden devam ettiklerini kaydetti.

Avrupa Otoyolu üzerindeki bu kritik noktada trafik akışının büyük ölçüde rahatladığını vurgulayan Uraloğlu, "Vatandaşlarımızın konforlu, güvenli ve kesintisiz ulaşımı için serbest geçiş sistemlerini yaygınlaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yıl sonuna kadar yeni noktalar devrede olacak

Otoyollarda gişesiz ücret toplanmasını sağlayan Serbest Geçiş Sistemi'ni Türkiye genelinde bulunan toplam 106 adet gişenin 27'sinde hayata geçirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Amacımız vatandaşlarımızın yaşadığı trafik sorunlarını minimum seviyeye düşürmek. Bu doğrultuda; daha önce Gebze, Şekerpınar, Kurtköy, Samandıra, Hadımköy gibi yoğun trafiğin bulunduğu gişelerde serbest geçiş sistemini devreye almıştık. Avcılar'dan sonra Ispartakule, Edirne, Kandıra ve Adapazarı gişelerinde de çalışmaların 2025 yılı sonuna kadar tamamlanmasını hedefliyoruz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - Güncel
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