Avcılar'da alışveriş yaptı, 'İBAN'la ödedim' diyerek kaçtı

Güncelleme:
Avcılar'da bir müşterinin tütün ürünleri satan bir iş yerinden yaptığı 2400 liralık alışveriş sonrası dolandırıcılık olayı yaşandı. Müşteri, ödeme yapmadan iş yerinden ayrıldı ve esnaf, dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

AVCILAR'da tütün ürünleri satan bir iş yerinden 2 bin 400 liralık alışveriş yapan müşteri, banka kartının yanında olmadığını söyleyerek İBAN ile ödeme yapmak istedi. Telefonundan ödeme yaptığına dair dekont benzeri bir görüntü gösteren müşteri, iş yerinden ayrıldı. Paranın hesabına geçmediğini fark eden iş yeri sahibi Hakan Vedat Çekin, esnafı bu tür dolandırıcılıklara karşı uyardı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki tütün ürünleri satan iş yerinde meydana geldi. Kadın müşteri, alışverişin ardından banka kartını arabada unuttuğunu belirterek ödemeyi İBAN üzerinden yapmayı teklif etti. İBAN ile ödeme almayı tercih etmediklerini söyleyen iş yeri sahibi Hakan Vedat Çekin, o sırada başka bir müşteriyle ilgilenmek zorunda kaldı. Bu esnada şüpheli, cep telefonuyla işlem yaptıktan sonra ödeme yaptığını söyleyerek Çekin'e dekont benzeri bir görüntü gösterdi. Telefonuna mesaj geldiğini fark eden Çekin, ödemenin yapıldığını düşündü. Kadın müşteri ise 'Araba bekliyor' diyerek hızla iş yerinden ayrıldı. Bir süre bekledikten sonra hesaba para geçmediğini anlayan Çekin, dışarı çıktığında müşterinin uzaklaştığını gördü. Eşiyle birlikte iş yerini işlettiğini belirten Çekin, yaşanan olayın ardından eşinin büyük üzüntü yaşadığını, stres nedeniyle doktora gitmek zorunda kaldıklarını söyledi. Güvenlik kamerası görüntülerini Avcılar'daki haber içerikli sosyal medya sayfalarına gönderen Çekin, esnafın İBAN ile ödeme konusunda daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
