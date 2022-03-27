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Avcılar'da nikah ve düğün salonlarında ramazan öncesi yoğunluk yaşandı

Demirören Haber Ajansı - İhsan Dörtkardeş - Güncel
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Avcılar'da nikah ve düğün salonlarında ramazan öncesi yoğunluk yaşandı

AVCILAR'da Ramazan ayı öncesi son hafta sonunda nikah ve düğün salonlarında yoğunluk yaşandı.

AVCILAR'da Ramazan ayı öncesi son hafta sonunda nikah ve düğün salonlarında yoğunluk yaşandı. Avcılar Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Dairesi Nikah Memuru Şefi Destegül Koçak, geçen aylara oranla bu hafta sonu kıyılan nikah sayısında iki kat artış olduğunu söyledi. Koçak, "Çiftler Ramazan ayı öncesini tercih ettikleri için, sadece cumartesi günü 23 nikah kıydık" dedi. Nikah töreni yapılan Seçil Meşe ile Doğukan Sezer çifti ise, Ramazan ayı öncesinde nikah kıymaya karar verdiklerini söyledi.

Avcılar'daki düğün salonları da cumartesi günü yoğunluk yaşadı. Düğün salonu işletmecisi Aynur Çetin, bu tarih için aylar önce rezervasyon yapıldığını belirterek "Ramazan ayında düğün için talep olmuyor. Geçmişte iki bayram arası düğün olmaz diye bir anlayış vardı ama günümüzde bu kalmadı. Çünkü hangi tarihe bakarsanız bakın mutlaka iki bayram arası" dedi.


Avcılar'da nikah ve düğün salonlarında ramazan öncesi yoğunluk yaşandı

Avcılar'da nikah ve düğün salonlarında ramazan öncesi yoğunluk yaşandı

Avcılar'da nikah ve düğün salonlarında ramazan öncesi yoğunluk yaşandı

Avcılar'da nikah ve düğün salonlarında ramazan öncesi yoğunluk yaşandı

Avcılar'da nikah ve düğün salonlarında ramazan öncesi yoğunluk yaşandı

Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Güncel

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