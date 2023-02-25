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Avcılar'da derneğe silahlı saldırı

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Avcılar'da derneğe silahlı saldırı

AVCILAR İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ne sabaha karşı silahlı saldırı düzenlendi.

AVCILAR İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ne sabaha karşı silahlı saldırı düzenlendi. Dernek binasının yanı sıra iki otomobilin de isabet aldığı olaydan sonra saldırgan kaçtı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir veya iki kişi binanın bahçe katındaki dernek binasına tabanca ile peş peşe ateş etti. Saldırganlar koşarak uzaklaştı. Binanın camlarının yanı sıra bir otomobilin camına ve bir başka otomobilin kapısına kurşunların isabet ettiği belirlendi. Olayın bildirilmesi üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edilerek detaylı araştırma ve soruşturmaya başladı. Dernek ile aynı binada oturan bir kişi, burasının uzun süreden bu yana kullanıldığını, silah sesleri üzerine pencereye çıktıklarını belirtirken bunun ne amaçla düzenlendiğini bilemediğini söyledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gümüşpala Avcılar Güncel Haberler

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