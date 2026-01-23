Haberler

Avcılar'da halı hırsızlığı kamerada

Güncelleme:
AVCILAR'da bir halı yıkama atölyesinde yıkandıktan sonra teslim alınmayı bekleyen 20 bin lira değerindeki halı, kamyonetle gelen bir şüpheli tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

AVCILAR'da yıkandıktan sonra müşteriye götürülmek üzere iş yeri önüne bırakılan 20 bin lira değerindeki halıyı bir şüpheli çaldı. Hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Cihangir Mahallesi Özcan Sokak'taki bir halı yıkama atölyesinde yıkandıktan sonra kurutulan ve adrese teslim edilmek üzere ambalajlanan halı, diğerleri ile birlikte iş yeri önüne çıkarıldı. Yükleme aracı beklenirken, kamyonetle gelen iki kişi halıyı hedef seçti. Kamyonetten inen şüpheli, montunu başına doğru çekerek yüzünü gizledikten sonra halıyı çaldı. Şüpheli yan sokakta bekleyen kamyonetle uzaklaştı. İş yeri sahipleri dışarı çıkınca 20 bin lira değerindeki halının yerinde olmadığını fark etti. İş yeri sahipleri, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince halının çalındığını gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
