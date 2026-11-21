Auckland'da Yeni Zelanda-Çin toplantısında şirket temsilcileri iş görüşmeleri yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde düzenlenen Yeni Zelanda-Çin işbirliği toplantısı ve Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi tanıtım etkinliği kapsamında şirket temsilcileri ikili iş görüşmeleri yaptı. Görüşmeler 20 Kasım 2026'da gerçekleştirildi.
AUCKLAND, 21 Kasım (Xinhua) -- Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde düzenlenen Yeni Zelanda-Çin işbirliği toplantısı ve Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi tanıtım etkinliği kapsamında ikili iş görüşmeleri yapan şirket temsilcileri, 20 Kasım 2026. (Fotoğraf: Wu Jiaxiang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua