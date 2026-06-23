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Ardahan TSO Başkanı Demirci, ödül alan gazetecileri tebrik etti

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Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin 2025 Gazetecilik Başarı Ödülleri'nde ödül kazanan Ardahanlı gazetecilerle bir araya gelerek başarılarını kutladı.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) tarafından düzenlenen 2025 Gazetecilik Başarı Ödülleri Yarışması'nda ödüle layık görülen Ardahanlı gazetecilerle bir araya geldi.

Kentteki bir işletmede gerçekleştirilen buluşmaya, ATSO Genel Sekreteri Aşkın Kızılkaya ile ödül alan gazeteciler katıldı.

Demirci, burada yaptığı konuşmada, Ardahanlı gazetecilerin bölgenin sesi olduğunu belirterek, elde edilen başarıların kent adına gurur verici olduğunu söyledi.

Gazetecilerin zorlu şartlar altında kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirdiğini vurgulayan Demirci, "DAGC tarafından verilen bu ödüller, meslektaşlarımızın emeklerinin karşılığını bulduğunu gösteriyor. Ardahan'ın doğal güzelliklerini, ekonomik ve sosyal yaşamını ulusal platformlara taşıyan tüm gazetecilerimizi yürekten kutluyorum. Bu başarıların artarak devam edeceğine inanıyorum." dedi.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen yarışmada, Günay Nuh "Kura'nın Buharı" adlı fotoğrafıyla yerel fotoğraf, Alper Turgut "Sınırda 'zorunlu' sağlık sigortası" başlıklı haberiyle sağlık haberi, Olgun Yıldız ise "Süt üreticileri düşük fiyattan şikayetçi" haberiyle ekonomi haberi kategorisinde ödüle layık görüldü.

Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği Başkanı Deniz Başlı da "Çıldır Gölü'nde festival" haberiyle yerel televizyon haberi dalında başarı ödülü aldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh
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