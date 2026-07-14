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Şuşa'da Türk Haber Ajansları Birliğinin yönetim kurulunun ikinci toplantısı yapıldı

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Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen 4. Global Medya Forumu kapsamında Türk Haber Ajansları Birliği (ATNA) yönetim kurulu ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, Türk dünyası haber ajansları arasında işbirliğinin güçlendirilmesi, ortak medya projeleri ve bilgi paylaşımının önemi vurgulandı.

Azerbaycan'da, Türk Haber Ajansları Birliğinin (ATNA) yönetim kurulunun ikinci toplantısı yapıldı.

Şuşa şehrinde 4. Global Medya Forumu kapsamında düzenlenen toplantıya Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC) Yönetim Kurulu Başkanı Vugar Aliyev, Kazakistan Qazcontent Medya Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Adil Seyfullin, Kırgızistan Milli Haber Ajansı (Kabar) Genel Yayın Yönetmeni Nazgül Nurmanbetova ve Özbekistan Haber Ajansı (UzA) Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Gayrat Honnazarov katıldı.

Toplantıda, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan da yer aldı.

AZERTAC Yönetim Kurulu Başkanı Aliyev, Türk dünyası haber ajansları arasındaki işbirliğinin giderek daha büyük önem kazandığını belirterek, ülkeler arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel ve insani ilişkilerin gelişmesine paralel olarak ortak bilgi alanının da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Üye ülkelerde yaşanan gelişmelerin üçüncü taraf kaynaklar yerine doğrudan ulusal haber ajansları aracılığıyla paylaşılmasının önemine dikkati çeken Aliyev, "Birbirimizin ülkelerinde yaşanan olaylara ilişkin bilgileri üçüncü kaynaklardan değil, doğrudan, hızlı ve güvenilir kaynaklardan almalıyız." dedi.

ATNA'nın bu hedef doğrultusunda önemli bir platform olduğunu vurgulayan Aliyev, haber, fotoğraf ve video materyallerinin paylaşımının genişletilmesi, ortak medya projelerinin hazırlanması, gazetecilere yönelik eğitim ve deneyim paylaşım programlarının düzenlenmesi ile teknolojik yeniliklerin paylaşılmasının işbirliğini daha verimli hale getireceğini ifade etti.

Aliyev, ATNA'nın ilk dönem başkanlığını yürüten AA'nın birlik için güçlü bir kurumsal temel oluşturduğunu belirterek, AA'ya ve yönetimine teşekkür etti.

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Özhan ise ATNA'nın bir parçası olmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Özhan, AA'nın bugün dünya genelinde haber operasyonları gerçekleştirdiğini, tecrübe, birikim, kabiliyet ve kurumsal hafızaya sahip olduğunu anlattı.

AA olarak ATNA kapsamındaki faaliyetlere büyük önem verdiklerini vurgulayan Özhan, "ATNA'nın daha güçlü, daha kuvvetli ve daha ileriye dönük bir çerçeve kazanması için üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getirmek ve diğer bütün haber ajanslarıyla birlikte çalışmak için hazırız." şeklinde konuştu.

Qazcontent Yönetim Kurulu Başkanı Seyfullin de Türk devletleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini desteklediklerini belirterek, üye ülkeler hakkında bilgilerin yabancı kaynaklar yerine doğrudan ulusal haber ajanslarından alınmasının önemine işaret etti.

Kabar Genel Yayın Yönetmeni Nurmanbetova ise ortak medya çalışmalarının Türk dünyasının bilgi alanını güçlendireceğini dile getirerek, gazetecilere yönelik ortak eğitim programları, muhabir değişimi ve dijital medya alanındaki tecrübe paylaşımının kurumsal kapasitenin artırılmasına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

UzA Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Gayrat Honnazarov da Türk dünyasında medya kuruluşları arasındaki işbirliğinin yalnızca haber paylaşımıyla sınırlı kalmaması gerektiğine dikkati çekerek, ortak projeler, eğitim faaliyetleri ve dijital dönüşüm alanındaki deneyim paylaşımının kurumsal bağları daha da güçlendireceğini söyledi.

Honnazarov, UzA'nın ortak haber üretimi, fotoğraf ve video içeriklerinin karşılıklı paylaşımı ile uluslararası platformlarda ortak hareket edilmesine yönelik çalışmalara destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı.

ATNA Genel Sekreteri Elşen Şahbalayev'in kurumun faaliyetleri hususunda bilgilendirme yaptığı toplantıda, tüzükte yapılacak değişiklikler, Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) ATNA'ya gözlemci üye olarak katılma başvurusu ve Türk ülkelerinin turizm ve kültürüne ilişkin fotoğraf yarışması planı gibi konular müzakere edildi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
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