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Atina'da polisler maaş artışı talebiyle Vatandaşı Koruma Bakanlığına yürüdü

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Yunanistan'ın başkenti Atina'da farklı polis sendikalarının çağrısıyla bir araya gelen polisler, maaş ve fazla mesai ücretlerine artış talebiyle Vatandaşı Koruma Bakanlığına yürüdü. Eylemde ani tayinler ve lojman programına dahil edilmeme gibi sorunlar da dile getirildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da polisler maaşlarının artırılması talebiyle eylem gerçekleştirdi.

Yunanistan'daki farklı polis sendikalarının çağrısıyla başkent Atina'daki polis okulu önünde toplanan polisler, Emniyet Teşkilatının bağlı olduğu Vatandaşı Koruma Bakanlığına yürüdü.

Ülkenin farklı bölgelerinden gelen polisler "Çıkmazdayız" sloganıyla yaşadıkları ekonomik sıkıntıya dikkati çekerek gelirlerinde artış talep etti.

Fazla mesai ücretlerinde de artış talep eden polisler, eylemde ani tayinler, lojman programına dahil edilmeme gibi sorunları dile getirdi.

Kaynak: AA
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